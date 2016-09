SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 46,46 US-Dollar. Das waren 58 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im November stieg um 75 Cent auf 44,80 Dollar.

Das geplante Treffen des Ölkartells Opec in der kommenden Woche in der algerischen Hauptstadt Algier bleibt das wichtigste Thema am Ölmarkt. Der algerische Energieminister Noureddine Bouterfa sagte am Dienstag, dass die Bedeutung der Zusammenkunft von einem informellen Treffen zu einem außerordentlichen Treffen aufgewertet werden könnte.

In Algier geht es um eine mögliche Begrenzung der Ölförderung zwecks Preiskontrolle zwischen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und anderen Produzenten wie Russland. Russland würde laut einer Meldung der amtlichen Nachrichtenagentur Interfax eine entsprechende Vereinbarung mit einer Laufzeit von einem Jahr unterstützen.

Viele Fachleute halten eine Vereinbarung allerdings nach wie vor für unwahrscheinlich. "Die Ausgangspositionen für die Verhandlungen beim Treffen in Algier kommende Woche bleiben denkbar schwierig", kommentierten Rohstoffexperten der Commerzbank./tos/zb

AXC0025 2016-09-21/07:24