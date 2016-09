Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Schaffhausen (pta009/21.09.2016/07:00) - Expansion in Wachstumsmärkte,

Geschäftsfelder mit höheren Margen, Steigerung der Innovationsstärke - dies sind

Schlüsselelemente der Strategie 2020 in allen drei Divisionen von GF. Am

heutigen 5. Technology Day zeigt GF Beispiele dieser Innovationen, die das

nachhaltige Wachstum in attraktiven Geschäftsfeldern fördern.



GF Piping Systems präsentiert ein neuartiges, korrosionsfreies und vorisoliertes

System für den Transport von Kühlmitteln in Klimaanlagen und in Datenzentren. Es

lässt sich doppelt so schnell installieren wie herkömmliche Systeme aus Metall

und verbessert die Energieeffizienz um 30 Prozent.



GF Automotive hat eine wachsende Zahl von Aufträgen für Elektrofahrzeuge

gewonnen, unter anderem den ersten globalen Grossauftrag für ein

Batteriegehäuse. Die Leichtbau-Kompetenz von GF Automotive kommt gerade bei den

Diskussionen um die Reichweite der Elektrofahrzeuge zum Tragen. Anhand

verschiedener Exponate und Fahrzeuge zeigt GF Automotive, wie mittels

Komponenten in neuem Design und durch die Integration verschiedener Funktionen

das Gewicht signifikant reduziert werden kann.



GF Machining Solutions präsentiert das Potential neuer Laser-Technologien, mit

denen neue Märkte geschaffen oder erschlossen werden. Die Anwendungen umfassen

wasserabstossende Oberflächen für die Luftfahrtindustrie sowie die gratfreie

Bearbeitung von Komponenten im Bereich Mikrochirurgie.



"Innovation ist der Schlüssel dazu, unsere Marktposition weiter zu stärken und

die Entwicklung neuer Marktsegmente zu unterstützen. Der Technology Day zeigt

anschauliche Beispiele dieser Innovationen. Sie ermöglichen die Erreichung

unserer strategischen Ziele und generieren Wert für alle Stakeholder", sagt CEO

Yves Serra.



Fotos der Veranstaltung stehen ab 14:30 Uhr im Download-Bereich auf unserer

Website zur Verfügung.



Aussender: Georg Fischer AG

Adresse: Amsler-Laffon-Strasse 9, 8200 Schaffhausen

Land: Schweiz

Ansprechpartner: Beat Römer

Tel.: +41 52 631 26 77

E-Mail: beat.roemer@georgfischer.com

Website: www.georgfischer.com



ISIN(s): CH0001752309 (Aktie)

Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange



