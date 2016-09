Tokio - Die japanische Notenbank (BoJ) will die Wirtschaft weiter so schnell wie möglich ankurbeln. Um die Renditen bei den Staatsanleihen mit längeren Laufzeiten nicht noch weiter absacken zu lassen, wollen die Währungshüter dabei aber flexibler werden. Aus diesem Grund solle der Spielraum bei der Ausweitung der Geldmenge steigen, teilte die japanische Notenbank am Mittwoch in Tokio mit.

Generell soll diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...