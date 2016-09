Die Deutsche Konsum REIT-AG plant die Begebung von Pflichtwandelschuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre.

Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

21.09.2016 08:13

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Mitteilung einer Insiderinformation nach Art. 17 MAR

Die Deutsche Konsum REIT-AG plant die Begebung von Pflichtwandelschuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre.

Broderstorf, 21. September 2016 - Der Vorstand der Deutschen Konsum REIT-AG (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats einen Grundsatzbeschluss zur Emission von Schuldverschreibungen mit Wandlungsrecht und Wandlungspflicht im Gesamtnennbetrag von rund EUR 14 Millionen gefasst.

Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Stückelung von 1.000 Euro je Teilschuldverschreibung, eine Laufzeit von 2 Jahren und sind mit einem Coupon von 0,25% p.a. ausgestattet. Sie können ab dem dritten Monat nach der Begebung, d.h. voraussichtlich ab dem 27. Dezember 2016, zu einem anfänglichen Wandlungspreis von EUR 8,50 je Aktie gewandelt werden. Sie sind damit - vorbehaltlich einer Anpassung des Wandlungspreises - wandelbar in 1.660.000 Aktien der Gesellschaft. Die Wandelanleihe ist mit einer Wandlungspflicht der Anleihegläubiger zur Endfälligkeit ausgestattet.

Die Gesellschaft beabsichtigt den Emissionserlös aus der Ausgabe der Wandelschuldverchreibungen für weitere Immobilienankäufe zu verwenden, die die Gesellschaft aktuell prüft.

Die Hauptaktionärin der Gesellschaft, die Obotritia Capital KGaA, hat sich verpflichtet, die Wandelschuldverschreibungen in vollem Umfang zu zeichnen und zu übernehmen. Sie hat der Gesellschaft mitgeteilt, dass sie parallel zur Übernahme der Pflichtwandelschuldverschreibungen beabsichtigt, bis zu 1,38 Mio. Aktien der Deutsche Konsum REIT-AG aus ihrem Bestand zu einem Preis, der dem anfänglichen Wandlungspreis von EUR 8,50 entspricht, zu veräußern.

Die Transaktion wird von der ODDO SEYDLER BANK AG begleitet.

Die Deutsche Konsum ist ein auf Einzelhandelsimmobilien des täglichen Bedarfs spezialisierter REIT, der seit Dezember 2015 an der Berliner Börse gelistet ist. Seit Listing hat die Gesellschaft weitere Immobilienankäufe beurkundet und verfügt aktuell über vermietbare Flächen von 188.000 qm und einer annualisierten Jahresmiete von 13,8 Mio Euro verteilt auf 34 Immobilien.

Emittent: Deutsche Konsum REIT-AG Geschäftssitz: Försterweg 2 14482 Potsdam ISIN: DE000A14KRD3 WKN: A14KRD3

Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Open Market in Frankfurt

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren der Deutschen Konsum REIT-AG (die 'Gesellschaft') in den USA oder in einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft in den USA oder in einem anderen Land abzugeben. Diese Mitteilung darf nicht mittelbar oder unmittelbar in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan oder Südafrika veröffentlicht, verteilt oder dorthin übermittelt werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der 'Securities Act') verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden weder nach dem Securities Act noch nach den Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada, Japan oder Südafrika registriert. Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Ländern gesetzlichen Beschränkungen unterliegen; Personen, die in den Besitz hierin genannter Dokumente oder sonstiger Informationen gelangen, sollten sich über diese Beschränkungen informieren und diese beachten. Die Nichtbeachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung des Wertpapierrechts dieser Länder darstellen.

Kontakt: Deutsche Konsum REIT-AG Frau Wencke Röckendorf Försterweg 2 14482 Potsdam Tel. +49 (0)331 / 74 00 76 - 510

21.09.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Konsum REIT-AG Försterweg 2 14482 Potsdam Deutschland Telefon: +49 (0)331 740076510 Fax: E-Mail: wr@obocap.com Internet: www.deutsche-konsum.de ISIN: DE000A14KRD3 WKN: A14KRD

Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Freiverkehr in Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

ISIN DE000A14KRD3

AXC0041 2016-09-21/08:13