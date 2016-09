Goldman Sachs hat Telefonica nach einer Präsentation auf der Communacopia Conference der Investmentbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9,60 Euro belassen. Während das regulatorische Umfeld in Spanien für den Telekomkonzern klar und wachstumsunterstützend sei, erscheine das gesamteuropäische Umfeld ein weniger positiv, schrieb Analyst Andrew Lee in einer Studie vom Mittwoch. Allerdings sei das neue regulatorische Rahmenwerk in Europa ähnlich dem, das Spanien ermöglicht habe, führend in Europa bei schnellen Breitbandverbindungen zu werden./ck/zb

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0001 2016-09-21/08:29

ISIN: ES0178430E18