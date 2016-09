Die US-Bank JPMorgan hat Bayer nach einer Investorenveranstaltung in Köln auf "Neutral" belassen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern habe gute Argumente für die angestrebte Übernahme von Monsanto sowie die Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden vorgebracht, schrieb Analyst Richard Vosser in einer Studie vom Mittwoch. Bis zum Abschluss der Transaktion in über einem Jahr dürften sich die Anleger bei der Aktie allerdings zurückhalten. Die neuen Geschäftsziele für 2018 deckten sich weitgehend mit den Konsenserwartungen./gl/zb

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0015 2016-09-21/10:34

ISIN: DE000BAY0017