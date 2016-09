Die Baader Bank hat Jenoptik wegen des für 2017 angekündigten Führungswechsels von "Buy" auf "Hold" abgestuft, aber das Kursziel auf 17 Euro belassen. Den Anlegern sei bewusst, dass der scheidende Konzernchef Michael Mertin in den vergangenen Jahren die treibende Kraft hinter der Erfolgsgeschichte des Technologieunternehmens gewesen sei, begründete Analyst Peter Rothenaicher in einer Studie vom Mittwoch sein neues Anlagevotum. An seinen Umsatz- und Gewinnschätzungen und somit am Kursziel habe sich aber nichts geändert./gl/zb/tav

ISIN: DE0006229107