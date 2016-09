ThinkMarkets, ein weltweit tätiger Broker mit Schwerpunkt auf Devisen, meldete heute die Erneuerung des zusätzlichen Kundenversicherungsschutzes in Höhe von 1 Million GBP was eines der höchsten Schadenersatzniveaus darstellt, das derzeit auf dem britischen Markt verfügbar ist bzw. auf globaler Ebene* von einer Privatgesellschaft angeboten wird.

Der Branchenstandard verlangt, dass alle regulierten FCA-Broker ihren Kunden gemäß dem Financial Services Compensation Scheme (FSCS) einen Mindestbetrag von 50.000 GBP bieten.

ThinkMarkets hat sich verpflichtet, sein zusätzliches Versicherungsschutzangebot von 1 Million GBP für jeden Kunden zu erneuern, um sein laufendes Engagement für die Sicherheit von Retail- und professionellen Kunden zu verdeutlichen, indem die zugewiesenen Mittel über die Anforderungen der FSCS hinausgehen.

Faizan Anees, Mitbegründer von ThinkMarkets, sagte dazu: "Die Aufrechterhaltung des Anlegerschutzes und Sicherstellung deren Sicherheit ist in unserer Organisation von höchster Priorität.

Wir sind stolz darauf sagen zu können, dass unser umfassendes und zusätzlich verfügbares Angebot von Versicherungsschutz in Höhe von 1 Million GBP der höchste derzeit verfügbare Betrag im britischen Markt ist. Wir nehmen Versicherungsschutz sehr ernst und dies ist ein klarer Beweis, dass wir weiterhin Spitzenleistungen im Kundendienst anstreben."

Der zusätzliche Versicherungsschutz ergänzt das Engagement von ThinkMarkets für ein marktführendes Handelserlebnis mit niedrigen Spreads, das den Wert für die Kunden steigert. Es wird unterstützt durch die unlängst eröffnete unternehmenseigene Handelsplattform ThinkTrader und fortschrittlichen Kundengelderschutz.

*Die neben ThinkMarkets in Großbritannien angebotene höchste Rückstellung eines anderen in Großbritannien ansässigen Brokers beläuft sich auf 1 Million GBP. Globale Akteure in anderen Ländern, wie etwa Kanada, bieten 1 Million CAD aus dem Canadian Investor Protection Fund -, während die Securities Investor Protection Corporation in den USA 500.000 USD bietet.

Hinweis an die Redaktion:

Über ThinkMarkets:

ThinkMarkets (früher ThinkForex) hat Geschäftssitze in Großbritannien und Australien und ist ein weltweit tätiger Broker mit Schwerpunkt auf Handel mit Devisen (FX), Metallen und globalen Differenzkontrakten (CFD) sowie Spreadbetting.

ThinkMarkets besitzt die vollumfängliche Genehmigung der britischen Financial Conduct Authority (FCA) mit Lizenznummer 629628 und steht in Großbritannien unter deren Aufsicht. In Australien wird es von der Australian Securities and Investments Commission (ASIC) unter der AFSL-Nummer 424700 reguliert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20160921005436/de/

Contacts:

ThinkMarkets UK

Adil Siddiqui

+44(0)2035142374

asiddiqui@thinkmarkets.com