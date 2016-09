GE Transportation (NYSE:GE) zeigt auf der InnoTrans 2016 wie zukunftsweisende digitale Technologien und Analytik dazu beitragen können, ein effizientes und digitales Schienen-Ökosystem zu schaffen: Beginnend bei der Lokomotive und dem Waggon bis hin zum Bahnbetriebswerk und der Zentrale. Gemeinsam mit globalen Partnern und Predix basierten Lösungen nutzt GE Transportation seine Führungsrolle in den Bereichen Industrie und Technologie, um die Lebensdauer von Lokomotiven zu verlängern, Treibstoffverbrauch und Emissionen zu reduzieren, die Geschwindigkeit zu steigern und die operativen Kennzahlen zu verbessern.

Gemeinsam mit der DB Cargo, dem größten europäischen Bahnunternehmen hat GE Transportation das erste digitale Pilotprojekt in Europa gestartet. In diesem Rahmen wird die Deutsche Bahn die RailConnect™ 360 Asset Performance Management Lösung von GE Transportation einsetzen, die den Zustand der Lokomotive kontinuierlich überprüft. Damit wird die Effizienz erhöht und potenzielle Reparaturfälle entdeckt, bevor diese auftreten. Dies ist der erste Schritt hin zu einer sich selbst kontrollierenden Lokomotive und damit der Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette im Schieneneverkehr.

"Die ersten Ergebnisse des Pilotprojekts mit GE sind vielversprechend", so Steffen Bobsien, Senior Vice President Asset Management Technology bei der DB Cargo AG. "Wir freuen uns darauf, die digitalen Lösungen von GE noch intensiver in unserem europäischen Fuhrpark einzusetzen, um die Einsatzfähigkeit, Servicequalität und Optimierung der gesamten Werschöpfungskette weiter voranzutreiben."

Gemeinsam mit Amsted Rail, einem renommierten Hersteller für Güterwagen-Zubehör, stellt GE Transportation zudem den Car Integrity Monitor vor, mit dem die Anlagenkontrolle auf die Waggons ausgeweitet wird. Durch den Einsatz von Sensoren ermöglicht es diese innovative Technologie, Echtzeit-Benachrichtigungen über den Zustand wesentlicher Bestandteile des Waggons zu erhalten. Dadurch lassen sich Risiken, beispielsweise durch Brüche in Rädern, überhitzte Lager und an der Handbremse, frühzeitig erkennen.

Der Car Integrity Monitor ermöglicht es das Monitoring System IONX Edge™ von Amsted Rail in die Netzwerk- und Kommunikationsplattform GoLINC™ von GE zu integrieren, um dort alle Daten zu sammeln und zu kontrollieren. Der Car Integrity Monitor ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg hin zu sich selbst überwachenden Zügen, die mit Hilfe von Sensoren, Echtzeit-Monitoring, Daten- und Vorhersageanalyse, Informationen über den Zug und seine Umwelt ermitteln und so die Leistung insgesamt verbessern.

"Diese moderne Technologie ist ein enormer Entwicklungssprung von der bisherigen, sehr unregelmäßigen Datensammlung entlang der Strecke hin zu einem Monitoring des aktuellen Zustands eines Wagenbestandteils beinahe in Echtzeit", erklärt Brad Myers, Vice President und Chief Commercial Officer von Amsted Rail. "Die Lösung kann valide Daten für einen einzelnen Wagen genauso wie für einen kompletten Zug bereitstellen und gewährleistet so eine bessere und fundiertere Entscheidungsfindung."

Darüber hinaus hat GE Transportation eine Reihe von Produkten zur Modernisierung in die Jahre gekommener Eisenbahnen vorgestellt. Mit seinen technologiebasierten Lösungen erweckt GE Transportation alte Lokomotiven zu neuem Leben. Mithilfe digitaler Elemente können sich auch ältere Eisenbahnen selbst beobachten und analysieren sowie mit der Zentrale kommunizieren. Diese Modernisierungen können die Treibstoffeffizienz um zehn bis 15 Prozent und die operativen Kennzahlen um etwa 30 Prozent verbessern sowie eine ungefähr 50prozentige Steigerung der Zugkraft bewirken- und das zu einem Bruchteil des Preises einer neuen Lokomotive. Die Lösungen verringern außerdem die Kosten für die Instandhaltung und den Auftragsausfall. Insgesamt wurden in den letzten fünf Jahren fast 300 solcher Modernisierungen weltweit an GE Transportation Kunden ausgeliefert.

"Eines ist klar: Unsere Vision sich selbst kontrollierender Züge in einem vernetzten Ökosystem wird durch unsere Technologien und digitalen Lösungen Realität", so GE Transportation CEO Jamie Miller. "Die digitale industrielle Zukunft steht bevor und es ist notwendig, Informationen in Erkentnisse und in konkrete Resultate zu verwandeln. Dies ist wichtiger denn je für unsere Kunden. Wir haben uns dem Ziel verschrieben, Ingenieuren und Bahnbetreibern dabei zu helfen, das Beste aus Ihren Ressourcen herauszuholen sowie die Produktivität und Effizienzgewinne deutlich zu verbessern."

Mit den digitalen Lösungen von GE Transportation können Kunden durchschnittlich zehn Prozent Ihrer Treibstoffkosten einsparen und zehn bis 15 Prozent an Geschwindigkeit gewinnen.

Weitere Informationen finden Sie unter invent.ge/GEIT2016oder besuchen Sie GE Transportation in Halle 6.2 501 auf der InnoTrans. InnoTrans 2016 ist die führende internationale Messe für Transporttechnologien, die bis Freitag in Berlin stattfindet.

Über GE Transportation

GE Transportation realisiert Potenziale. Wir sind ein weltweit führendes Technologieunternehmen und liefern Ausrüstung, Services und Lösungen für die Zug-, Bergbau-, Schifffahrt- und Bohrindustrien sowie für die stationäre Energieerzeugung. Unsere Innovationen unterstützen Kunden dabei, ihre Produkte und Services schneller und effizienter auszuliefern, indem sie unsere vernetzen Maschinen und Produktionstechniken einsetzen. Die digitalen GE Transportation Lösungen liefern Daten-basierte Informationen und steigern so die Effizienz. Sie nutzen dafür Predix das Cloud-basierte GE Betriebssystem für das industrielle Internet. GE Transportation wurde vor mehr als einem Jahrhundert als Abteilung der General Electric Company gegründet und begann als einer der Pioniere für Passagier- und Fracht-Lokomotiven. Der globale Wissensschatz von GE lebt vom ständigen Austausch durch den "GE Store", in dem alle Geschäftsbereiche ihre Technologien, Strukturen und ihr Wissen weitergeben und auf dieselben Ressourcen zugreifen können. Die Zentrale von GE Transportation ist in Chicago, USA. Weltweit beschäftigt das Unternehmen 10.000 Mitarbeiter.

DB Cargo AG

Die DB Cargo AG ist die leistungsfähigste Güterbahn Europas. Mit rund 1.500 Güterverkehrsstellen in Deutschland und 3.700 in Europa bietet sie ihren Kunden Zugang zu einem der größten Schienennetze der Welt. Von Deutschland aus, an der Schnittstelle der Verkehrsachsen Ost-West und Nord-Süd, steuert die DB Cargo AG die europaweiten Warenströme und sorgt als strategischer Partner für logistische Höchstleistungen über alle Grenzen hinweg.

Amsted Rail Company, Inc.

Amsted Rail mit Hauptsitz in Chicago (Illinios) ist ein globaler, integrierter Hersteller von Komponenten und innovativen Systemen für Güterwagons und -lokomotiven. Seit mehr als 100 Jahren ist das Unternehmen führend im Güterverkehr und weltweit an über 40 Standorten auf sechs Kontinenten vertreten. Die IONX Lösung von Amsted Rail für die Mobilisierung und das Monitoring unbestromter Anlagen schafft eine innovative Platform für die nächste Entwicklungsstufe der Analgenüberwachung. Die Integration von Sensoren zusammen mit Waggon-Komponenten und die Fähigkeit die Ladung zu messen und zu überwachen, ist im Transportmarkt bisher einzigartig.

