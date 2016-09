Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Bayer nach der Investorenkonferenz "Meet Management" auf "Buy" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Die hohen Umsatzziele der fünf neueren Pharma-Produkte sowie der Wirkstoffkandidaten in der Pipeline sei eine positive Nachricht, schrieb Analystin Marietta Miemietz in einer Studie vom Mittwoch. Auch die mittel- und langfristigen Wachstumsperspektiven dürften am Markt gut ankommen./ag/zb

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0022 2016-09-21/11:22

ISIN: DE000BAY0017