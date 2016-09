Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat das Kursziel für HeidelbergCement von 90 auf 106 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Marc Gabriel passte sein Bewertungsmodell in einer Studie vom Mittwoch an die Komplettübernahme von Italcementi an. Er hob seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2017 um 20 Prozent./ag/zb

