STUTTGART (dpa-AFX) - Die Aussichten für die Industrie im Südwesten haben sich verdüstert. Der Landesindustrieverband habe seine Wachstumsprognose für 2016 nach einem enttäuschenden ersten Halbjahr auf 0,8 Prozent halbiert, sagte der Präsident des Landesverbands von Baden-Württembergs Industrie (LVI), Hans-Eberhard Koch, am Mittwoch in Stuttgart. Gründe seien vor allem die schwächere Nachfrage aus dem Ausland und die hohen Vergleichswerte aus dem Vorjahr. So hätten sich auch positive Währungseffekte abgeschwächt. "Das ist die Kehrseite der stark exportorientierten Wirtschaft in Baden-Württemberg", sagte Koch.

Schon im Juli hatte das Statistische Landesamt die Konjunkturprognose für die gesamte baden-württembergische Wirtschaft von 1,5 Prozent Wachstum auf 0,5 Prozent gekappt./ang/DP/fbr

AXC0097 2016-09-21/11:29