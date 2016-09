MERKUR BANK will die Weichen für weiteres Wachstum im Immobiliengeschäft stellen

MERKUR BANK KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

21.09.2016 11:30

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Ad hoc - MELDUNG

MERKUR BANK will die Weichen für weiteres Wachstum im Immobiliengeschäft stellen Aufsichtsrat gibt grünes Licht für eine mögliche Kapitalerhöhung / Kein Ende des Immobilienbooms in den Ballungszentren abzusehen

Der Aufsichtsrat der MERKUR BANK KGaA hat sich in seiner gestrigen Sitzung mit der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens beschäftigt und in Abstimmung mit dem persönlich haftenden Gesellschafter den Entschluss gefasst, das Thema einer möglichen Kapitalerhöhung intensiv zu prüfen. Voraussetzung ist, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen diesen Schritt zulassen.

Angesichts der ausgezeichneten Entwicklung in der Bauträgerzwischenfinanzierung mit einem Neugeschäftsvolumen von 560 Mio. EUR (Stand: 31.08.2016) will die MERKUR BANK die Potenziale des anhaltenden Immobilienbooms noch stärker ausschöpfen. Das mittelständisch geprägte Unternehmen ist insbesondere im Bereich wohnwirtschaftlicher Objekte im Großraum München, in Augsburg und den Regionen Stuttgart, Nürnberg, Jena und Erfurt tätig und sieht in diesen Ballungszentren unverändert sehr gute Chancen für weiteres Wachstum, das über eine Kapitalerhöhung ermöglicht werden kann. Gleichzeitig würde die MERKUR BANK durch diesen Schritt auch den steigenden Eigenkapitalanforderungen vor dem Hintergrund von Basel III schneller nachkommen. Grundvoraussetzung ist jedoch, dass sich die Rentabilität nicht verschlechtert und der Substanzwert nicht leidet.

"Ungeachtet der Chancen, die sich durch diesen Schritt ergeben können, hat die Stabilität unseres Unternehmens für uns oberste Priorität", sagt der persönlich haftende Gesellschafter der MERKUR BANK Dr. Marcus Lingel. "Wir sehen gute Chancen, dass wir die Rahmenbedingungen erfüllen können, um eine solche Maßnahme umzusetzen. Damit würden wir auch ein positives Signal für unsere Aktie setzen." In ihrem jüngsten Research hatte die equinet Bank eine Kaufempfehlung für die Aktie der MERKUR BANK ausgesprochen und das Kursziel auf 8,20 EUR gesetzt.

München, im September 2016

Geschäftsleitung Über die MERKUR BANK KGaA

Die MERKUR BANK KGaA ist eine inhabergeführte, börsennotierte Bank mit Filialen in den Regionen Bayern, Thüringen und Sachsen, einer Repräsentanz in Stuttgart sowie mit einem bundesweiten Online-Angebot für Anleger. Rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den beiden Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung eigentümergeführter Unternehmen (für Bauträgergesellschaften, Leasinggesellschaften und den Mittelstand) mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus. Die Aktien der MERKUR BANK sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar. Im Geschäftsjahr 2015 erreichte die MERKUR BANK, die von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt wird, eine Bilanzsumme von über 900 Mio. EUR.

www.merkur-bank.de

Kontakt für Presseanfragen: Christian Wolfram, Engel & Zimmermann AG Am Schlosspark 15, 82131 Gauting

Tel.: +49 89 / 893 563 558, Fax: +49 89 / 893 984 29 eMail: merkur-bank@engel-zimmermann.com

21.09.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

ISIN DE0008148206

AXC0100 2016-09-21/11:30