Volkswagen will den Diesel-Skandal endlich hinter sich lassen. Die Automesse in Paris kommt dem Autobauer wie gerufen. "Think New", so lautet das Motto von Müller und Co. VW will sich quasi neu erfinden. Maßgeblichen Anteil am neuen, grünen Anstrich von VW sollen Elektroautos haben. Mehr als 30 neue Modelle sollen in den nächsten Jahren auf den Markt kommen. Für den Pariser Automobilsalon (1. bis 16. Oktober) kündigten die Wolfsburger jetzt eine E-Auto-Studie an, die Potenzial habe "Geschichte zu schreiben".

Den vollständigen Artikel lesen ...