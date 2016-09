Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die geldpolitische Entscheidung der japanischen Notenbank (BoJ) stützt Europas Börsen auch am Mittag. Die BoJ bestätigte den Leitzins, will aber den geldpolitischen Instrumentenkasten nun verstärkt zur Steuerung der Zinsstrukturkurve einsetzen. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen soll bei Null gehalten werden. Auch will die BoJ die monetäre Basis so lange ausweiten, bis die Inflationsrate das Niveau von 2 Prozent übersteigt. Die Nachricht stützt den unter den niedrigen Zinsen leidenden Bankensektor - für diesen geht es 3 Prozent nach oben.

Der DAX gewinnt 1,2 Prozent auf 10.516 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 1,3 Prozent auf 3.005 nach oben. Die Anleger warten nun auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank, die am Abend bekannt gegeben wird. Nach zuletzt schwächeren Konjunkturdaten wird im Konsens erwartet, dass die Fed die aktuelle Geldpolitik bestätigt. Spannend könnte allerdings die Veröffentlichung der Zinsprojektionen werden. Die Deutsche Bank schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Wirtschaft in den kommenden zwölf Monaten in die Rezession abrutscht, auf 30 Prozent.

BoJ kontrolliert nun auch die Renditekurve

"Die eigentliche Neuerung ist, dass die japanischen Zentralbanker die Steilheit der Renditekurve zukünftig steuern werden", kommentiert der Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank, Thomas Gitzel, die Beschlüsse. Je deutlicher die Zinsen im lang laufenden Bereich über den kurzen Zinsen lägen, desto besser sei das für die Banken. Laut Gitzel schlägt die BoJ mit ihrem Politikwechsel ein neues Kapitel auf: "Ziel ist es nicht mehr, soviel Wertpapiere wie möglich zu kaufen, sondern im Visier ist nun das Aussehen der Zinslandschaft bis in den lang laufenden Bereich", sagte er.

Auch die Commerzbank sieht in der neuen Strategie der japanischen Geldpolitik eine "quantitative und qualitative Lockerung mit Kontrolle der Renditekurve". Kern der neuen Strategie sei auf der einen Seite die Kontrolle des kurz- und langfristigen Zinsniveaus, auf der anderen Seite das Versprechen, die Geldbasis auszuweiten, bis die Inflation über dem 2-Prozentziel liege. Dafür wurden einige bisherige Beschränkungen, wie das Ziel für die durchschnittliche Laufzeit der gekauften Anleihen, aufgegeben oder flexibler gestaltet.

Yen holt frühe Verluste wieder auf

Am Devisenmarkt hat der Yen zunächst mit Abschlägen auf die BoJ-Beschlüsse reagiert, hat diese Verluste aber wieder aufgeholt. Das Dollar/Yen-Paar notiert am Mittag wenig verändert bei etwa 101,50. Die Commerzbank wertet die BoJ-Maßnahmen als Enttäuschung. Die BoJ scheine sich nicht wirklich mit der Frage auseinandergesetzt zu haben, warum die bisherigen Maßnahmen, an denen sie im Großen und Ganzen festhält, bisher erfolglos verpufft seien. "Aber das ist die entscheidende Frage", sagt Analystin Esther Reichelt. Der Yen dürfte daher schon bald wieder aufwerten.

Von Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage vergleichsweise dünn. Technologiewerte sollten auch weiterhin besser als der Gesamtmarkt laufen. "Microsoft passt da ins Bild", sagt ein Händler. Der Konzern erhöht die Quartalsdividende und will für 40 Milliarden Dollar eigene Aktien zurückkaufen. Der europäische Subindex der Technologiewerte legt um 1,3 Prozent zu. Vorbörslich zieht die Microsoft-Aktie 1,4 Prozent an.

Jenoptik von Personalie belastet

Inditex verlieren nach Vorlage von Geschäftszahlen 0,8 Prozent. Die Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr bis Ende Juli liegen laut Berenberg im Rahmen der Erwartungen. Der Umsatz wuchs um 11 Prozent und der Nettogewinn um 8 Prozent. Mit seiner starken Markenpräsenz und dem Geschäftsmodell bleibt Inditex für die Analysten aber Outperformer gegenüber den Wettbewerbern.

Jenoptik leiden dagegen unter der Entscheidung des CEO, den Vertrag nicht zu verlängern, und verlieren 4,3 Prozent. Für die Analysten von Baader Helvea ist die Erfolgsstory von Jenoptik in den vergangenen Jahren zu einem großen Teil auf das Wirken von CEO Michael Mertin zurückzuführen. Mertin hatte dem Aufsichtsrat am Dienstag mitgeteilt, dass er für eine Verlängerung seines bis zum 30. Juni 2017 laufenden Vertrags nicht zur Verfügung stehe.

Aufholjagd bei Telefonica Deutschland

Von einer Aufholjagd sprechen Marktteilnehmer bei Telefonica Deutschland. Der Kurs gewinnt 5,1 Prozent auf 3,66 Euro. "Die Aktie ist zuletzt stark hinter den Wettbewerbern zurückgeblieben", sagt ein Marktteilnehmer. Das locke Käufer an. Zudem könne ein neues Gebührenmodell die Wettbewerbsposition verbessern. Telefonica Deutschland bietet ab Anfang Oktober bei seiner Marke O2 neue Tarife an, um sich besser von Konkurrenten zu unterscheiden.

Deutsche Telekom legen 2,8 Prozent zu. T-Systems hat einen Großauftrag von Daimler erhalten. Die Telekom-Tochter wird weiter die Großrechner und wichtige IT-Anwendungen für den Automobilhersteller betreiben. Das Auftragsvolumen liegt im dreistelligen Millionenbereich. Europaweit geht es für den Telekomsektor 2,3 Prozent nach oben.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.005,30 1,36 40,44 -8,03 Stoxx-50 2.864,58 1,05 29,82 -7,60 DAX 10.516,30 1,18 122,44 -2,11 MDAX 21.377,67 0,68 145,14 2,90 TecDAX 1.784,72 0,62 11,07 -2,51 SDAX 9.353,46 0,53 49,49 2,80 FTSE 6.857,25 0,39 26,46 9,85 CAC 4.444,88 1,28 56,28 -4,14 Bund-Future 164,08 -0,07 7,84 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:22 Uhr Di, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1148 +0,13% 1,1133 1,1165 +2,7% EUR/JPY 113,0305 -1,02% 114,1987 113,62 -23,9% EUR/CHF 1,0882 -0,36% 1,0921 1,0930 +0,1% EUR/GBP 0,8578 -0,12% 0,8580 1,1611 +16,5% USD/JPY 101,41 -1,13% 102,57 101,76 -13,6% GBP/USD 1,2996 +0,16% 1,2976 1,2964 -11,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,01 44,05 +2,2% 0,96 +3,9% Brent/ICE 46,78 45,88 +2,0% 0,90 +8,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.320,76 1.315,10 +0,4% +5,66 +24,5% Silber (Spot) 19,46 19,30 +0,8% +0,16 +40,8% Platin (Spot) 1.040,90 1.029,75 +1,1% +11,15 +16,8% Kupfer-Future 2,14 2,16 -0,7% -0,01 -0,5% ===

