=------------------------------------------------------------------------------- Sonstige Kapitalmarktinformationen übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Die Raiffeisen Bank International AG gibt bekannt, dass das ausstehende Nominale der unten angeführten Emissionen am 30. September 2016 durch Konfusion wie folgt herabgesetzt werden wird: XS0877925106; EUR 50.000.000 1,75 % Festverzinsliche Schuldverschreibungen fällig 2018/Serie 28; Nominale vor Konfusion: EUR 47.000.000,-; Nominale nach Konfusion: EUR 46.500.000,-; AT0000284922; Raiffeisen Kapitalmarktspread-Floater 2003-2018/PP/4; Nominale vor Konfusion: EUR 6.100.000,-; Nominale nach Konfusion: EUR 5.400.000,-; AT000B011788; RZB Frühlingsanleihe 2009-2019/Serie 108; Nominale vor Konfusion: EUR 122.500.000,-; Nominale nach Konfusion: EUR 121.000.000,-; AT000B011846; RZB Inflationsanleihe 2009-2017/Serie 116; Nominale vor Konfusion: EUR 22.800.000,-; Nominale nach Konfusion: EUR 22.000.000,-; AT000B012497; Raiffeisen Bank International Inflationsanleihe 2012-2019/Serie 34; Nominale vor Konfusion: EUR 4.500.000,-; Nominale nach Konfusion: EUR 3.700.000,-. Raiffeisen Bank International AG announces that the outstanding nominal amount of the below mentioned issues will be reduced by means of cancellation on 30 September 2016 as follows: XS0877925106; EUR 50,000,000 1.75 per cent. Fixed Rate Notes due 2018/Series 28; nominal amount prior to cancellation: EUR 47,000,000; nominal amount after cancellation: EUR 46,500,000; AT0000284922; Raiffeisen Kapitalmarktspread-Floater 2003-2018/PP/4; nominal amount prior to cancellation: EUR 6,100,000; nominal amount after cancellation: EUR 5,400,000; AT000B011788; RZB Frühlingsanleihe 2009-2019/Serie 108; nominal amount prior to cancellation: EUR 122,500,000; nominal amount after cancellation: EUR 121,000,000; AT000B011846; RZB Inflationsanleihe 2009-2017/Serie 116; nominal amount prior to cancellation: EUR 22,800,000; nominal amount after cancellation: EUR 22,000,000; AT000B012497; Raiffeisen Bank International Inflationsanleihe 2012-2019/Serie 34; nominal amount prior to cancellation: EUR 4,500,000; nominal amount after cancellation: EUR 3,700,000. Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

