Lange war die Stahlwirtschaft das Rückgrat der deutschen Industrie. Dann verstrickten sich Thyssenkrupp und Co. in Problemen, Chinesen überschwemmen den Markt. Deutschlands Stahlchefs zittern sich in die Zukunft.

René Kannegießer schiebt die Schutzbrille hoch und wischt sich mit der Hand den Staub aus dem Gesicht. Im Hintergrund sprühen Funken, es zischt und kracht am Hochofen im Thyssenkrupp-Hüttenwerk Duisburg. Der 23-Jährige hat gerade, eingehüllt in den für Stahlarbeiter typischen silbernen, feuerfesten Mantel mit Kopf- und Gesichtsschutz, ein gut drei Meter tiefes Loch im Hochofen wieder mit Porzellan verfüllt. Nun dreht er sich von diesem höllenheißen Teufelsgerät weg, schiebt den Gesichtsschutz hoch und sagt: "Das Abstichloch ist wieder dicht." In zwei Stunden wird er den Vorgang wiederholen: Zunächst mit einem Bohrer das Abstichloch wieder aufbohren, damit das glühend heiße, flüssige Rohmaterial entrinnen kann. Es dann wieder schließen, damit der Hochofen neues Roheisen schmelzen kann. Und zuschauen, wie der glühend heiße Stoff von Eisenbahnwagen ins Stahlwerk abtransportiert wird.

Rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche geht das so im Duisburger Hüttenwerk, dem größten in Europa. 13 000 Menschen produzieren hier täglich 33.000 Tonnen Roheisen. Und geht es nach René Kannegießer, dann könnte es für ihn und seine 399 Mitauszubildenden für ewig so weitergehen. Klar, auch Kannegießer hat mitbekommen, dass es in den Vorstandsetagen und Tagungsräumen der Branche mindestens so heiß hergeht wie an seinem Hochofen. Dass immer häufiger von Krise die Rede ist, Manager die Existenz ganzer Hütten in Europa infrage stellen. Kannegießer aber ist zuversichtlich, dass seine Ausbildung zum Verfahrenstechniker eine gute, weil nachhaltige ist. "Ach", sagt er. "Irgendwie geht es doch immer weiter mit dem Stahl bei Thyssenkrupp."

Das Problem ist nur: Wenige Kilometer Luftlinie vom Duisburger Hochofen entfernt, in Essen, residiert Kannegießers oberster Chef, Heinrich Hiesinger. Und dem fehlt solch Optimismus. Für Hiesinger ist klar: Stahl aus Duisburg hat ein sicheres Kostenproblem und daher eine unsichere Zukunft. "Kein Stahlwerk in Europa verdient mehr seine Kapitalkosten", sagt er. Und deshalb hat der 56-Jährige das Endspiel der deutschen Stahlindustrie angepfiffen. Zusammenlegen will er sein Stahlgeschäft mit den europäischen Werken des indischen Konkurrenten Tata Steel. Tausende Jobs sind gefährdet. "Wir kommen um eine Konsolidierung in der Stahlbranche nicht herum", sagt er.

Tatsächlich ist es ein doppeltes Endspiel im Kampf ums Überleben einer ganzen Branche, das Thyssenkrupp quält: erstens im Wettlauf gegen die Asiaten, die den Weltmarkt mit günstigem Stahl fluten. Zweitens kämpft Hiesinger gegen die Konkurrenz aus Deutschland (Salzgitter), Österreich (Voestalpine), Luxemburg (ArcelorMittal) und Italien (Ilva), die nicht alle deutlich bessere Rahmenbedingungen haben, aber mehr produzieren, als nachgefragt wird.

Überkapazitäten, eine global sinkende Nachfrage, steigende Produktionskosten in Europa, aber vor allem auch eigene Fehler haben die Stahlhersteller in die Krise gestürzt. Laut Industrieländerclub OECD betrug die weltweite Überkapazität an Stahl rund 660 Millionen Tonnen im Jahr 2015. All das drückt die Preise. Alleine in der deutschen Stahlindustrie sind in den vergangenen 35 Jahren rund 200 000 Stellen weggebrochen. Bis 2030 wird sich die Stahlproduktion in Europa von jetzt 210 Millionen Tonnen auf unter 100 Millionen Tonnen reduzieren, schätzt Weltstahlverbandschef Wolfgang Eder. "Natürlich wird das mit Werksschließungen einhergehen. Man kann solche Anpassungsmaßnahmen aber sozial verträglich setzen", sagt Eder, der im Hauptberuf Vorstandschef des österreichischen Stahlkonzerns Voestalpine ist. Und Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, hat 2016 gar zum "Schicksalsjahr der Stahlindustrie" ausgerufen.

Dabei ist allen Beteiligten klar: Das Massenstahlgeschäft hat in Europa keine Zukunft, es findet in China oder Russland statt. Die Frage ist nur: Welche praktischen Konsequenzen ziehen Thyssenkrupp und Co. aus dieser Erkenntnis? Und wer hat als Erstes den Mut, den Teufelskreis aus immer mehr und immer billigerem Stahl zu verlassen?

Ein Stück Industriegeschichte geht zu Ende

Wie schwer es wird, diese für Deutschland einmalige Branche aus den Fängen der Tradition zu befreien, zeigt ein Blick in die Industriegeschichte. Man erkennt dann eine Branche, die immer Fortschrittstreiber war und die daraus entsprechendes Selbstbewusstsein schöpfte. Stahl war rund anderthalb Jahrhunderte das volkswirtschaftlich wichtigste industrielle Gut in den westlichen Industrieländern. Sogar als wichtigster Gradmesser zur Entwicklung von Volkswirtschaften wurde der Stoff betrachtet. 1893 hatte das Deutsche Reich erstmals mehr Stahl produziert als Großbritannien, das Mutterland der Industrialisierung. Ein erstes Zeichen für die innereuropäischen Machtverschiebungen.

Nicht zufällig begann der lange Weg zur Europäischen Union (EU) 1951 mit der Gründung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Die deutsch-französische Verständigung und das beginnende Wirtschaftswunder waren auf einem Fundament aus Stahl gebaut. Mit der ersten Krise in den Sechzigerjahren fing der Niedergang der europäischen Stahlindustrie an. Neue technische Verfahren machten Massenfertigung in Ländern wie Indien - und bald auch China - möglich. In Deutschland setzten die ersten Werksschließungen an der Ruhr in den Achtzigerjahren ein.

Gleichzeitig stieg die Menge des weltweit erzeugten Stahls von 1970 bis 2015 von 595 auf 1621 Millionen Tonnen im Jahr. Der stolze Stoff von einst ist ein Massenprodukt geworden. Wie bei Massenprodukten üblich, entscheidet über den Erfolg nur eins: der Preis.

Und der ist der größte Gegner jener gut 7000 Menschen, die sich an einem Vormittag Ende August vor dem Duisburger Hüttenwerk versammeln. Die Sonne brennt, Wasser und Bier machen die Runde. Zur Einstimmung der Stahlkocher spielt eine Rockband. Der alte Bergmannsspruch "Glück Auf" schallt über den Platz. Und auf Transparenten steht in großen Lettern: "Ohne Stahl ...

