Der Elektrotechnikkonzern ABB gibt sein Geschäft mit Hochspannungskabel ab. Der Verkaufspreis liegt bei 836 Millionen Euro. Derweilen fordert Finanzinvestor Cevian die Abspaltung der Stromnetzdivision.

Der unter Druck von unzufriedenen Großaktionären stehende Elektrotechnikkonzern ABB verkauft einen weiteren Randbereich. Das Geschäft mit Hochspannungskabeln geht für 836 Millionen Euro an die dänische NKT Cables, wie ABB am Mittwoch mitteilte. Das Kabelgeschäft ist Teil der Stromnetz-Division, die der aktivistische Investor Cevian verkaufen will. Der Fonds begrüßte die Transaktion, gibt sich damit aber noch nicht zufrieden. "Das ändert nichts am großen Bild", sagte Co-Chef Christer Gardell. "Wir denken immer noch, dass die Stromnetzdivision abgespalten und separat gelistet werden sollte." ABB will auf einem Investorentag am 4. Oktober bekannt geben, ob die Division im Konzern bleibt.

Für Cevian ist ABB ein Konglomerat, das in den vergangenen Jahren unbefriedigend abgeschnitten hat. Bei einer ...

