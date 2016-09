Stuttgart (ots) - Neues Buch von Reader's Digest hilft bei Rechtsfragen im Alltag - in leicht verständlicher Sprache, mit anschaulichen Beispielen und praktischen Musterbriefen



Wer seine Rechte nicht kennt, kann sie auch nicht wahrnehmen, und wer seine Pflichten nicht kennt, kann schnell in Konflikt mit Gesetzen und Vorschriften kommen. Ob als Verbraucher, als Mieter oder Immobilienbesitzer, ob im Internet, auf Reisen oder im Straßenverkehr, beim Arzt oder im Krankenhaus und natürlich im Beruf oder bei der Rente - überall kann es zu Problemen kommen, die sich nicht einfach einvernehmlich regeln lassen. Welche Erbfolge gilt beispielsweise, wenn kein Testament vorhanden ist? Was bedeutet das Recht auf "Vergessenwerden" im Internet? Und wie setzt man seine Patientenrechte gegenüber einem Arzt oder einer Klinik am besten durch?



In diesem aktuellen Ratgeber werden das deutsche Recht und seine Anwendung in acht Kapiteln - je nach Situation, in der sich der Leser befinden könnte - in leicht verständlicher Sprache dargestellt. Das neunte Kapitel zeigt dann auf, welche Schritte man unternehmen muss, um das Recht auf dem Rechtsweg einzuklagen. Die aktuelle Rechtslage und alle rechtlichen Neuerungen werden ebenso erläutert wie häufige Missverständnisse oder Rechtsirrtümer. Musterbriefe und Vorlagen ergänzen den umfangreichen Ratgeber. Ein Standardwerk, das in jedes Bücherregal gehört.



320 Seiten, Format 19,7 x 25,4 cm, Preis 39,95 Euro Erhältlich direkt bei Reader's Digest Deutschland: Verlag Das Beste GmbH, www.dasbeste-shop.de (Artikelnummer 061650)



Über Reader's Digest



Reader's Digest Deutschland: Verlag Das Beste GmbH ist die größte Tochtergesellschaft des weltweit tätigen Medien- und Marketingunternehmens Trusted Media Brands International (ehemals Reader's Digest Association) in den USA. Der Verlag mit Sitz in Stuttgart publiziert die deutsche und österreichische Ausgabe der internationalen Lesezeitschrift Reader's Digest sowie die deutsch- und französischsprachigen Ausgaben von Reader's Digest für die Schweiz. Neben Zeitschriften veröffentlicht Reader's Digest Bücher, Hörbücher, Musik-, Video- und DVD-Kollektionen. Außerdem bietet das Unternehmen auch Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Wellness und Gesundheit, Schmuck, Wandern sowie Weingenuss an: www.dasbeste-shop.de



