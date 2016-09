Lübeck (ots) - Ludwig XIV. gründete die Comédie-Française im Jahr 1680, Victor Hugo und Molière sind Namen, die mit dem Theater eng verbunden sind - und bis heute gilt das Ensemble des Schauspielhauses zuverlässig als eines der besten der Welt. Bei CineStar können Theaterliebhaber und Kinofans die größten aktuellen Highlights live erleben: In der ersten Live-Übertragung am Donnerstag, den 13. Oktober 2016 um 20:30 Uhr, steht "Roméo et Juliette" in der französischen Originalversion OHNE Untertitel auf dem Programm.



Zum ersten Mal wird Frankreichs historische Bühne, der Comédie-Française, mit drei zeitlosen Klassikern dem weltweiten Publikum im Kino zugänglich gemacht. Gesendet wird live aus Paris. Am 13. Oktober 2016 startet das seit 1680 bestehende "La Maison de Molière" (Molières Haus) mit der Liveübertragung von Shakespeares "Roméo et Juliette" aus dem geschichtsträchtigen Salle Richelieu. Das Stück wurde von Victor Hugos Sohn, François-Victor Hugo, übersetzt.



Folgende CineStar Kinos zeigen "Roméo et Juliette" am 13. Oktober 2016 um 20:30 Uhr, FSK 12, ca. 145 Minuten: Berlin Sony Center, Düsseldorf, Frankfurt Metropolis, Karlsruhe, Saarbrücken



