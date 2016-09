DVB Bank SE: Korrektur der Prognose 2016

Frankfurt am Main, 21. September 2016

Die DVB Bank SE (DVB) korrigiert ihre bisherige Prognose zum Geschäftsverlauf 2016:

Die Bank geht nicht mehr davon aus, ein Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2016 erreichen zu können, das ursprünglich an das Vorjahresniveau heranreichen sollte. Angesichts der sich aktuell weiter verschärfenden Schifffahrtskrise, des daraus resultierenden erhöhten Risikovorsorgebedarfs auf Engagements in der Schiffs- und Offshorefinanzierung sowie für ein nicht mehr strategiekonformes Altengagement wird der Wertberichtigungsbedarf insgesamt aus heutiger Sicht oberhalb des Vorjahresniveaus liegen. Mithin erwartet die DVB nunmehr ein Konzernergebnis 2016, das voraussichtlich im zweistelligen negativen Millionenbereich liegen wird. Die DVB geht weiter davon aus, voraussichtlich auch die für das Geschäftsjahr 2016 prognostizierten finanziellen Steuerungsgrößen - Return on Equity (vor Steuern), Cost- Income-Ratio und Economic Value Added - nicht mehr erreichen zu können. Die Kern- und Gesamtkapitalquoten nach CRR werden dennoch angemessen bleiben.

