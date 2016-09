Die Analysten von Barclays haben ihre Empfehlung für die Aktien der voestalpine im Rahmen einer Branchenstudie zum europäischen Stahlsektor von "equalweight" auf "overweight" angehoben. Auch das Kursziel haben die Experten von 34,00 Euro auf 39,00 Euro angehoben.

Im Vergleich mit anderen europäischen Stahlwerten steht die voestalpine nach Ansicht des Barclays-Analysten Vladimir Sergievskiy gut da. Der Stahlkonzern liefere überzeugende fundamentale Argumente für ein Investment, unter anderem sorge die verbesserte Cash-Generierung der voestalpine für ein vielversprechendes Potenzial zur Neubewertung der Aktie.

Die von Barclays analysierten europäischen Branchenkollegen (ArcelorMittal, Salzgitter, ThyssenKrupp) hätten dagegen mit ungelösten strukturellen Problemen, aus denen sich anhaltend volatile Stahlpreisen ergeben könnten, zu kämpfen. Die Experten bleiben daher in ihrer Einschätzung dieser Werte vorsichtig.

Beim voestalpine-Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 2,74 Euro für 2016/17, sowie 3,47 bzw. 3,33 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,10 Euro für 2016/17, sowie 1,15 bzw. 1,21 Euro für 2017/18 bzw. 2018/19.

An der Wiener Börse notierten voestalpine am Mittwoch am Nachmittag mit einem Plus von 1,09 Prozent bei 30,605 Euro.

