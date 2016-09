LEIPZIG (dpa-AFX) - Das insolvente Internetunternehmen Unister baut Stellen ab. Betroffen sind rund 100 Mitarbeiter über die gesamte Gruppe hinweg, wie Insolvenzverwalter Lucas Flöther am Mittwoch mitteilte. "Alle Mitarbeiter haben in den letzten Wochen enormen Einsatz für ihr Unternehmen gezeigt. Jetzt müssen einige von Ihnen letztlich die Konsequenzen für eine Entwicklung tragen, für die sie nichts können." Flöther kündigte zudem an, die Unister-Gruppe neu zu strukturieren und die teils komplizierten Firmenstrukturen zu "entflechten". Ziel sei vor allem die Konzentration auf die Kernsparten Flug und Touristik. Die Gläubiger hätten dem Kurs bereits zugestimmt, hieß es./raz/DP/stw

