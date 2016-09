Vor der ägyptischen Mittelmeerküste sind mindestens 29 Menschen beim Kentern eines Flüchtlingsboots ertrunken. 150 Menschen konnten bisher in Sicherheit gebracht werden, heißt es in einem Bericht der BBC vom Mittwoch.

Zwischen 300 und 600 Flüchtlinge seien an Bord gewesen. Die Suchaktion laufe weiter, hieß es. Unter den Flüchtlingen seien auch viele Ägypter, die das Land in Richtung Italien verlassen wollten. Außerdem seien viele Syrer an Bord gewesen.