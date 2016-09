Bremen (ots) - Der SV Werder Bremen wird die nächste Landerspielpause für ein hochklassiges Testspiel gegen den FC St. Pauli nutzen. Die Grün-Weißen treten am Donnerstagabend, 06.10.2016, beim Zweitligisten aus Hamburg an. Die Partie wird um 18.30 Uhr am Millerntor angepfiffen.



Eintrittskarten für den Test gegen die Kiezkicker sind für die grün-weißen Anhänger ab Montag, 26.10.2016 online auf der Homepage der Kiezkicker sowie telefonisch (+49 40 31 78 74 -51 oder -56) und am Kartencenter am Millerntor-Stadion erhältlich. Ein Ticket im Sitzplatzbereich kann für 15 Euro (10 Euro ermäßigt) und Karten für Stehplätze für 8 Euro (5 Euro ermäßigt) erworben werden. Für das freundschaftliche Testspiel sind die Gegengerade (Steh- und Sitzplätze) sowie die Haupttribüne geöffnet.



