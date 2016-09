Köln (ots) - Sie sind umstritten, aber aus dem Stadtbild vieler Orte nicht mehr wegzudenken: die Bauwerke der Kölner Architektenfamilie Böhm. Sie zeichnen mitverantwortlich für die Kölner Kapelle St. Kolumba, das Bensberger Rathaus, die WDR-Arkaden, die Zentralmoschee in Ehrenfeld. Aber auch für das Hans Otto Theater in Potsdam, das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst in München und einen neuen Stadtteil für Nanchang in China.



Erstmals zeigt der WDR die mehrfach preisgekrönte WDR-Kinokoproduktion "Die Böhms - Architektur einer Familie" am Mittwoch, 28. September 2016, um 23.25 Uhr.



Der Architekten-Clan ist erfolgreich - ihre Beziehung untereinander konfliktreich. Gottfried Böhm gilt inzwischen als wichtigster deutscher Architekt der Nachkriegs-Ära. Noch immer arbeitet der 96-Jährige täglich gemeinsam mit seinen Söhnen Stephan, Peter und Paul an Bauprojekten. Alle arbeiten mit ihm unter demselben Dach - in Zusammenarbeit mit seinen Söhnen entstehen regelmäßig Großbauten. Das Renommee des Vaters verschafft den Söhnen attraktive Großaufträge, verhindert aber auch ihre Selbstständigkeit und schürt die Konkurrenz untereinander.



Peter Böhm, der mittlere Sohn, ist leidenschaftlicher Architekt, mischt sich oft in Projekte seiner Brüder ein und vernachlässigt die eigenen. Paul Böhm führt als Jüngster die meisten Wettbewerbe aus. Stephan Böhm will sich als Ältester in China einen Namen machen, um der Konkurrenz innerhalb der Brüderschaft zu entgehen. Peter soll eine Vortragsreise vom Vater übernehmen und wird zum Sprachrohr der Dynastie, obwohl er lieber Wettbewerbe wie seine Brüder machen würde. Paul überkommen Selbstzweifel, als ihn Peter darauf hinweist, dass er mit seinen Projekten längst ein verlängerter Arm des Vaters geworden ist. Die Missgunst unter den Brüdern wird weiter angefacht von Stephans schnellem Erfolg in China. Doch der muss bald darauf feststellen, dass er hintergangen wurde und pleite ist. Die Brüder driften auseinander und Vater Gottfried verliert sich in seinen Visionen der Zukunft.



Schließlich bricht auch der emotionale Zusammenhalt der Familie weg: Elisabeth, ebenfalls Architektin, Ehefrau, Mutter und wichtigste Inspiration, verstirbt. Wie wird sich das Familienleben in Zukunft gestalten? "Die Böhms - Architektur einer Familie" gewährt seltene Einblicke in das Schaffen und Leben dieser einzigartigen Architektenfamilie.



"Die Böhms - Architektur einer Familie" ist eine deutsch-schweizerische WDR-Koproduktion mit BR, Lichtblick Film und 2:1 Film, gefördert von der Film- & Medienstiftung NRW, dem Deutschen Filmförderfonds (DFFF), der Zürcher Filmstiftung und dem Schweizer Bundesamt für Kultur (BAK). Redaktion: Jutta Krug (WDR), Claudia Gladziejewski (BR)



Sendetermine: WDR: Mittwoch, 28. September 2016, 23.25 Uhr BR: Dienstag, 6. Dezember 2016, 22.30 Uhr



