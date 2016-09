Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Erfolg der so genannten Schwellenländer lässt nach Erkenntnissen der Allianz weltweit die Mittelklasse wachsen. Wie aus dem aktuellen Vermögensreport des Versicherers hervor geht, nimmt jedoch der Reichtum der Superreichen noch stärker zu. Zudem gehören immer noch mehr als zwei Drittel der Weltbevölkerung - auch ohne Berücksichtigung Afrikas - der Einkommensunterklasse an.

Laut Allianz ist der Anteil dieser Unterklasse an der von ihr untersuchten Weltbevölkerung (ohne Afrika) von 80 Prozent im Jahr 2000 auf 69 Prozent im Jahr 2015 gesunken. Entsprechend vergrößert hat sich der Anteil der Mittelklasse, und zwar von 10 auf 20 Prozent. Ihr Anteil am Weltvermögen hat sich in dieser Zeit auf 18 Prozent verdreifacht.

Gleichzeitig ist die globale Vermögensoberklasse um rund ein Viertel gewachsen, und nur noch 66 (2000: 90) Prozent der Vertreter dieser Klasse kommen aus Westeuropa, Amerika, oder Japan. Der Anteil dieser Oberklasse am Gesamtvermögen hat sich zugunsten der neuen Mittelklasse verringert.

Es gibt jedoch auch Länder, in denen die Mittelklasse Anteile verliert, und das sind unter anderem die USA, Japan, Großbritannien, Irland, Griechenland und Italien.

Daneben existieren Länder, für die keine einfache Aussage möglich ist. So erhöhte sich in der Schweiz, in Frankreich und im Euroraum als Ganzem zwar der Vermögensanteil der Mittelklasse zu Lasten der Oberklasse, doch wurden hier trotzdem die Angehörigen des reichsten Bevökerungsdezils noch reicher.

Fazit: Es haben mehr Personen an einem durchschnittlichen Reichtum teil, aber gleichzeitig entfernt sich die Spitze der Verteilungspyramide weiter von ihrem Durchschnitt und wird immer dünner. "Die Verteilungsfrage ist komplizierter, als es die Rede von der stetig wachsenden Ungleichheit suggerieren will", kommentierte Allianz-Chefvolkswirt Michael Heise diese Zahlen.

