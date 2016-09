GFT Technologies veranstaltet erstmals in Karlsruhe das Code_n new new Festival. Hierbei sollen sich Start-ups und Big Player über Innovationen austauschen und gegeben falls kooperieren. Am Rande des Festivals berichtet Dr. Peter Leibinger, Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung bei der TRUMPF GmbH + Co KG, im Interview mit Börse Stuttgart TV über die Perspektiven der deutschen Industrie in der digitalen, vernetzten Welt.