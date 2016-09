Aves One AG: Wechsel im Vorstand der Aves One AG

Wechsel im Vorstand der Aves One AG

Hamburg, 21. September 2016 - Der Aufsichtsrat der Aves One AG hat in seiner heutigen Sitzung die teilweise Neubesetzung des Vorstands beschlossen. Mit Wirkung zum 21. September 2016 wurden Herr Peter Kampf und Herr Jürgen Bauer für einen Zeitraum von drei Jahren zu Vorständen der Aves One AG bestellt. Gleichzeitig scheidet Herr Daniel L. Grosch aus dem Vorstand der Gesellschaft aus.

Mit Herrn Peter Kampf (50) konnte die Gesellschaft einen Manager mit hoher Expertise in den für die Gesellschaft relevanten Geschäftsbereichen Seecontainer und Rail für den Vorstand der Aves One AG gewinnen. Er verfügt über langjährige internationale Berufserfahrung. Vor seinem Wechsel zur Aves One AG war Herr Kampf Geschäftsführer der CAI Deutschland GmbH, der deutschen Tochter des Containermanagers CAI International Inc.

Die Neuordnung der Konzernspitze steht auch im Zusammenhang mit dem Erwerb der Geschäftsanteile der ERR Gruppe. Der Geschäftsführer und Mitbegründer der ERR Gruppe, Herr Jürgen Bauer (54), wird zukünftig innerhalb des Vorstands den Geschäftsbereich Rail Equipment verantworten. Herr Bauer verfügt über langjährige operative Erfahrung im internationalen Waggonvermietmarkt sowie ein exzellentes Netzwerk. Herr Bauer ist seit Jahren in den Führungsgremien nationaler und internationaler Verbände tätig und ist seit 2010 auch im Europäischen Dachverband der Branche, der International Union of Wagon Keepers (UIP), gewähltes Executive Board Mitglied.

Herr Grosch legt sein Amt als Vorstand vor dem Hintergrund der nun abgeschlossenen Neuausrichtung der Gesellschaft und der damit einhergehenden Neubesetzung des Vorstands nieder. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Grosch für seine Leistung im Rahmen der Umsetzung der im Jahr 2015 neu definierten Strategie. Herr Grosch wird der Gesellschaft erhalten bleiben und zukünftig in einer Tochtergesellschaft verantwortlich für den Aufbau des jungen Geschäftsfelds Storage Parks sein.

Neben den beiden neuen Vorstandsmitgliedern wird Herr Henrik Christiansen als Vorstand weiterhin für die Finanzen der Aves One AG zuständig sein.

