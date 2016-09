One Square Advisory Services GmbH: KTG Agrar SE: Vertretung der Anleihegläubiger

- Wahl eines gemeinsamen Vertreters nicht möglich - One Square Advisory Services GmbH vertritt Anleihegläubiger

München, 21. September 2016 - Das Amtsgericht Hamburg hat eine Einladung der Anleihegläubiger zur Wahl eines gemeinsamen Vertreters für die KTG Agrar Unternehmensanleihen, ISIN DE000A1H3VN9 (KTG Biowertpapier II / bis zu EUR 250 Mio. / 7,125% / 2012 - 2017) und ISIN DE000A11QGQ1 (KTG Biowertpapier III / bis zu EUR 92 Mio. / 7,25% / 2015 - 2019) abgelehnt.

Die One Square Advisory Services GmbH bietet interessierten Anleihegläubigern deshalb eine individuelle Vertretung an. Eine solche Vertretung im Insolvenzverfahren umfasst neben der Information über den Fortgang des Verfahrens insbesondere eine kostenlose Vertretung auf der anstehenden Gläubigerversammlung am 6. Oktober 2016 vor dem Amtsgericht Hamburg sowie allen folgenden Gläubigerversammlungen. Ferner ist die One Square Advisory Services GmbH bereit, die Forderungen der Anleihegläubiger im Insolvenzverfahren zur Tabelle anzumelden sowie mögliche Schadenersatzansprüche von Anleihegläubigern zu prüfen und durchzusetzen.

Anleihegläubiger, die eine Interessensvertretung wünschen oder sich dazu weiter informieren wollen, werden gebeten, Kontakt mit der One Square Advisory Services GmbH aufzunehmen.

