Rückenwind gibt es insbesondere von der japanischen Notenbank. Letztere lässt ihren Leitzins zwar unverändert, setzt sich aber für ihr massives Anleihekaufprogramm nun langfristige Zinsziele. Darüber hinaus plant die Bank of Japan eine Ausweitung der monetären Basis bis eine Rückkehr der Inflationsrate auf zwei Prozent sichergestellt ist. Eine nochmalige Forcierung der bereits extrem expansiven Geldpolitik Nippons, wenn auch mit neuer Akzentuierung, sorgt dann auch für entsprechend positive Vorgaben aus dem Fernen Osten. So geht der Nikkei mit einem Aufschlag von 1,9 Prozent aus dem Handel. In diesem Windschatten kann auch der Dax draufsatteln und markiert zwischenzeitliche Tageshochs oberhalb von 10.500 Punkten. Wie nachhaltig diese...

