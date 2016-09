BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 20-September-16



Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 20/09/2016 IE00B88D2999 39186 GBP 6295276.373 160.6511604 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 20/09/2016 IE00B7VB3908 253349 GBP 6435949.042 25.403491 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 20/09/2016 IE00B7SD4R47 79872 EUR 10096596.72 126.4097146 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 20/09/2016 IE00B8JF9153 637064 EUR 10087972.02 15.8350998 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 20/09/2016 IE00B878KX55 77360 EUR 11801059.72 152.5473076 Daily ETP



Boost ShortDAX 20/09/2016 IE00B8GKPP93 408444 EUR 5817923.47 14.2441154 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 20/09/2016 IE00B7Y34M31 96643 USD 30192775.29 312.4155427 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 20/09/2016 IE00B8K7KM88 1782545 USD 25258246.96 14.1697668 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 20/09/2016 IE00B8W5C578 13430 USD 6127654.284 456.2661418 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 20/09/2016 IE00B8VZVH32 1630187 USD 13510809.56 8.2878894 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 20/09/2016 IE00B7ZQC614 182464030 USD 155156919.4 0.8503425 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 20/09/2016 IE00B7SX5Y86 139270 USD 19603131.49 140.7563114 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 20/09/2016 IE00B8HGT870 374311 USD 10633858.28 28.4091525 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 20/09/2016 IE00B6X4BP29 39134 USD 4175540.41 106.6985335 Daily ETP



Boost Copper 3x 20/09/2016 IE00B8JVMZ80 406671 USD 4303942.585 10.5833526 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 20/09/2016 IE00B8KD3F05 5994 USD 1267671.626 211.4900944 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 20/09/2016 IE00B8VC8061 22669511 USD 31110065.9 1.3723307 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 20/09/2016 IE00B76BRD76 379132 USD 11657078.26 30.7467538 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 20/09/2016 IE00B7XD2195 2260724 USD 15362755.82 6.7955026 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 20/09/2016 IE00B8JG1787 54847 USD 4721771.303 86.0898737 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 20/09/2016 IE00B94QKF15 54861 GBP 2960496.555 53.96359081 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 20/09/2016 IE00B94QKG22 11900 GBP 903932.7907 75.96073871 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 20/09/2016 IE00B94QKC83 5200 GBP 668002.7168 128.4620609 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 20/09/2016 IE00BBGBF313 28400 GBP 1803650.159 63.50880843 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 20/09/2016 IE00B94QKJ52 38815 GBP 6525382.49 168.1149682 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 20/09/2016 IE00BBGBF420 11500 JPY 81178709.91 7059.018253 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 20/09/2016 IE00BBGBF537 13500 JPY 149183005.5 11050.593 Daily ETP



Boost Palladium 20/09/2016 IE00B94QLR02 8769 USD 678937.4618 77.4247305 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 20/09/2016 IE00B94QLN63 15471 USD 1111728.802 71.8588845 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 20/09/2016 IE00B94QL251 16561 USD 1706781.262 103.0602779 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 20/09/2016 IE00B94QKX96 35951 USD 382885.5056 10.6502046 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 20/09/2016 IE00B94QKT50 1700 USD 116544.3587 68.5555051 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 20/09/2016 IE00B94QKW89 12694 USD 1081102.005 85.1663782 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 20/09/2016 IE00B94QKS44 6501 USD 608512.8105 93.602955 Daily ETP



Boost Silver 2x 20/09/2016 IE00B94QL921 19096 USD 1009840.565 52.8823086 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 20/09/2016 IE00B94QL699 43638 USD 2876439.449 65.9159322 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 20/09/2016 IE00B873CW36 353778 EUR 12446846.77 35.1826478 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 20/09/2016 IE00B8NB3063 1058900 EUR 38577388.31 36.4315689 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 20/09/2016 IE00BKT09149 6080 EUR 788169.13 129.6330806 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 20/09/2016 IE00BKS8QM96 67000 EUR 3689995.875 55.0745653 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 20/09/2016 IE00BKT09255 3300 EUR 440878.3616 133.5995035 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 20/09/2016 IE00BKS8QN04 514459 EUR 30488929.56 59.264061 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 20/09/2016 IE00BKT09479 1750 GBP 255654.8974 146.0885128 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 20/09/2016 IE00BKS8QQ35 22200 GBP 1136000.408 51.17118953 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 20/09/2016 IE00BKT09032 2500 USD 292884.8673 117.1539469 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 20/09/2016 IE00BKS8QT65 156150 USD 11439959.11 73.2626264 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 20/09/2016 IE00BLS09N40 989750 EUR 13664089.83 13.8055972 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 20/09/2016 IE00BLS09P63 72120 EUR 6019992.079 83.4718813 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 20/09/2016 IE00BLNMQS92 20400 EUR 2762006.3 135.3924657 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 20/09/2016 IE00BLNMQT00 15200 EUR 626740.2639 41.2329121 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 20/09/2016 IE00BVFZGC04 296716 USD 4612863.901 15.5463942 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 20/09/2016 IE00BVFZGF35 16797 USD 1955278.904 116.4064359 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 20/09/2016 IE00BVFZGG42 53101 USD 1509920.005 28.4348695 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 20/09/2016 IE00BVFZGH58 22432 USD 2248347.525 100.2294724 Short Daily ETP



Boost Brent 20/09/2016 IE00BVFZGD11 256768 USD 4193958.746 16.3336504 Oil ETC



Boost Gold 20/09/2016 IE00BVFZGK87 125819 USD 3441375.483 27.3517949 ETC



Boost Natural Gas 20/09/2016 IE00BVFZGL94 47252 USD 1529802.514 32.3754024 ETC



Boost BTP 10Y 5x 20/09/2016 IE00BYNXNS22 26673 EUR 1412112.23 52.941635 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 20/09/2016 IE00BYNXPH56 61425 EUR 3300682.264 53.735161 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 20/09/2016 IE00BYNXPJ70 20336 USD 1435123.213 70.570575 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 20/09/2016 IE00BYNXPK85 2133 EUR 192050.8145 90.0378877 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 20/09/2016 IE00BYNXPM00 2233 EUR 198081.0368 88.7062413 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 20/09/2016 IE00BYTYHS72 221516 USD 6298069.878 28.4316703 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 20/09/2016 IE00BYTYHR65 49887 USD 3009003.908 60.3163932 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 20/09/2016 IE00BYTYHN28 3500 USD 460916.4284 131.6904081 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 20/09/2016 IE00BYTYHM11 3500 USD 213200.5533 60.9144438 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 20/09/2016 IE00BYTYHQ58 299992 USD 3340131.087 11.1340672 2.25x Leverage Daily ETP



