Die Widersprüche in der BoJ werden zur neuen Geldpolitik

Es ist ein klares Zeichen für einen tiefgreifenden Konflikt innerhalb einer Organisation, wenn sie Pläne vorlegt, zwei sich widersprechende Dinge gleichzeitig zu tun. Genau das ist der Fall bei der Bank of Japan. Sie hat am Mittwoch eine Politik beschlossen, sich von der unpopulären geldpolitischen Lockerung zu verabschieden, dies aber in einer Form verkündet, dass sie genau dies nicht getan hat.

Chinesische Stahlfusion nach altem Motto: Größer ist besser

Die chinesische Führung schmiedet einen Konzern, der bald der weltgrößte Stahlhersteller werden kann. Sie hält dabei an ihrer Überzeugung fest, dass groß für staatliche Unternehmen gut ist und gigantisch noch besser. Die Fusion ist der neueste chinesische Versuch "nationale Champions" zu schaffen, die auf dem Weltmarkt konkurrieren können und die ihre Überschussproduktion dämpfen, so dass es der fallenden Nachfrage entspricht.

US-Rohöllagerbestände wider Erwarten gesunken

Die Rohöllagerbestände in den USA sind erneut entgegen den Erwartungen zurückgegangen. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 6,2 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Analysten hatten einen Anstieg von 3,3 Millionen erwartet. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 0,6 Millionen Barrel verringert.

Allianz: Schwellenländer lassen globale Mittelklasse wachsen

Der Erfolg der so genannten Schwellenländer lässt nach Erkenntnissen der Allianz weltweit die Mittelklasse wachsen. Wie aus dem aktuellen Vermögensreport des Versicherers hervorgeht, nimmt jedoch der Reichtum der Superreichen noch stärker zu. Zudem gehören immer noch mehr als zwei Drittel der Weltbevölkerung - auch ohne Berücksichtigung Afrikas - der Einkommensunterklasse an.

Allianz/Heise: EZB-Geldpolitik wirkt umverteilend

Der Chefvolkswirt der Allianz, Michael Heise, hat Aussagen der Deutschen Bundesbank zur Verteilungswirkung der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) kritisiert. Heise sagte, die Annahmen der Bundesbank zu den Wirkungen der Geldpolitik seien teilweise "unplausibel". Die Bundesbank war in einem Aufsatz ihres aktuellen Monatsberichts der vor allem in Deutschland weit verbreiteten Wahrnehmung entgegen getreten, dass die zunehmend unkonventionelle Geldpolitik die Unterschiede zwischen Arm und Reich vergrößere.

Bundesregierung sieht Gefahr für ostdeutsche Wirtschaft durch Fremdenfeindlichkeit

Die zunehmende Fremdenfeindlichkeit in Ostdeutschland stellt laut Bundesregierung eine "ernste Bedrohung" für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung in den neuen Ländern dar. In ihrem am Mittwoch vorgestellten Jahresbericht zum Stand der deutschen Einheit spricht die Regierung von "besorgniserregenden Entwicklungen" mit dem Potenzial, "den gesellschaftlichen Frieden in Ostdeutschland zu gefährden".

In Köln festgenommener junger Syrer hatte Kontakte zu IS-Miliz

Ein am Dienstag in Köln festgenommener 16-jähriger Flüchtling aus Syrien hat nach Erkenntnissen der Ermittler in Kontakt zu einem Ansprechpartner im Ausland mit IS-Bezügen gestanden. Auf dem Handy des jungen Manns stellte die Polizei umfangreichen Chatverkehr fest, wie der Kölner Oberstaatsanwalt Ulf Willuhn am Mittwoch mitteilte. Darin wurden demnach unter anderem "konkrete Anleitungen zum Bau von Sprengvorrichtungen" ausgetauscht.

Gabriel appelliert an Rewe und Edeka im Fall Kaiser's-Tengelmann

Im Übernahmekampf um die Supermarktkette Kaiser's Tengelmann hat Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) an die Konkurrenten Edeka und Rewe appelliert. Sie sollten alles für eine Verständigung tun, um möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten, forderte Gabriel am Mittwoch in Berlin. "Hier geht es um 8.000 Menschen, für die ist ein vernünftiger Arbeitsplatz sehr, sehr viel wert", sagte der SPD-Vorsitzende.

Abgebrannte Brennelemente dürfen aus AKW Krümmel gebracht werden

Das 2009 abgeschaltete Atomkraftwerk im schleswig-holsteinischen Krümmel ist dem anvisierten Rückbau ein Stück näher gekommen. Wie das Umweltministerium in Kiel am Mittwoch mitteilte, erteilte die Atomaufsicht die Genehmigung zur Räumung des Lagerbeckens für Brennelemente.

EU-Kommission verspricht gebührenfreies Roaming ohne Zeitbegrenzung

Die EU-Kommission will nun doch gebührenfreies Roaming ohne zeitliche Einschränkung ermöglichen. "Wir wollen, dass Roaming auf Dienst- und Urlaubsreisen ohne zeitliche Begrenzung ohne Zuschläge möglich ist", sagte der EU-Digitalkommissar Günther Oettinger am Mittwoch in Brüssel. Das gebührenfreie Roaming solle wie geplant Mitte Juni 2017 starten.

Wieder heftige Luftangriffe auf Aleppo

Zwei Tage nach dem Ende der Waffenruhe in Syrien ist die umkämpfte Großstadt Aleppo erneut zum Ziel heftiger Luftangriffe geworden. Wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete, wurden vor allem in der Nacht zum Mittwoch dutzende Angriffe auf die Stadt und ihre Umgebung geflogen. Von Mitternacht und bis in die frühen Morgenstunden sei die Stadt von mehr als hundert Explosionen erschüttert worden.

