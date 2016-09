New Yorker sind hart im Nehmen. Auch der jüngste Anschlag im schicken Szene-Stadtteil Chelsea ändert wenig an ihrer Unerschrockenheit. Unser Korrespondent wurde allerdings auf eine echte Belastungsprobe gestellt.

Die 23. Straße war leer. Die Polizei sperrte am vergangenen Wochenende zehn Blocks ab, um die Bombenexplosion in Chelsea zu untersuchen. Erinnerungen an den 11. September kamen auf. Auch damals konnte ich mitten auf der Straße laufen, keine Autos weit und breit.

Mit einem Pförtner vom naheliegenden Hotel Chelsea tauschte ich Erinnerungen an den Anschlag vor 15 Jahren aus. An den ersten Unglauben, als wir den Rauch aus den World Trade Center gesehen haben, noch wochenlang den ätzenden Geruch in der Luft riechen mussten. Er stand an dem Tag damals auf dem Dach eines Hochhauses in der 35. Straße, ich auf dem in der John Street, keine zehn Blocks vom World Trade Center entfernt.

Jetzt hat es wieder einen Anschlag ...

