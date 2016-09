Verbessertes Produktangebot fordert die Service-Management-Branche heraus, eine noch bessere Kundenerfahrung zu gewährleisten

Evatic, ein führender Anbieter von Service-Management-Software, meldet die Übernahme von Tesseract, einem in Großbritannien ansässigen Service-Management-Software-Unternehmen. Die Übernahme stärkt und komplementiert das Produktportfolio von Evatic und unterstreicht den Ansatz der Branche für den Bereich Service-Management und im Hinblick auf die Verbesserung der Kundenerlebnisse.

Das Service Centre von Tesseract ist ein Software-as-a-Service (SaaS) Produkt, das als Hosted Service und ebenso vor Ort angeboten wird. Die cloudbasierte Plattform ermöglicht Fernzugriff und die Aufrechterhaltung der ständigen Vernetzung der Außendienstmitarbeiter und erfordert lediglich einen Desktop-PC und einen Internet-Anschluss. Zu den Kunden zählen namhafte Unternehmen, darunter G4S Technologies, Toshiba America Business Solutions und Espresso Service Ltd.

Evatic ist ein flexibles und multifunktionales Service-Management-System. Das umfassende Service-Management-System überwacht Dienstleistungsverträge und Dienstgütevereinbarungen (DGVs), verbessert die Unternehmenseffizienz und fördert Kosteneinsparungen in einer Vielzahl von Sektoren.

Die Synergien zwischen den beiden Marken sind weit reichend. Durch die durchgängige Natur der beiden Unternehmen Evatic und Tesseract und ihre Durchdringung der globalen Märkte und Industriebereiche sind beide äußerst aktiv bei der Hervorhebung der zum Nutzen der Kunden zusammengefassten Erkenntnisse. Zu den Branchen, die von ihnen bedient werden, gehören Geschäftsausstattung und medizinische Ausrüstung, professionelle Küchenausstattung, Wartung und Catering/Automatengeschäft.

"Nach der jahrelangen Zusammenarbeit mit dem Team von Tesseract sind wir nun äußerst erfreut, Tesseract in unsere Familie aufnehmen zu können", erklärte Pål M. Rødseth, CEO von Evatic. "Die cloudbasierte Plattform von Tesseract bietet eine großartige Ergänzung der Evatic Software Suite und unterstreicht das überzeugende Geschäftsangebot für den Markt für eine Vielzahl von Produkten, Branchen und Regionen."

"Ich bin überzeugt, dass die Zukunft von Tesseract nun in den besten Händen liegt", so Colin Brown, Gründer und CEO von Tesseract. "Mit ihrer globalen Präsenz und einer europäischen Firmenzentrale offenbaren die beiden Marken bezwingende Ähnlichkeiten. Diese Übernahme markiert den Beginn einer förderlichen und erfolgreichen Beziehung und ich bin äußerst zuversichtlich, dass sowohl das Produkt als auch die Kunden unter dem Dach von Evatic weiterhin erfolgreich sein werden."

Über Evatic

Evatic ist ein führendes europäisches Service-Management-Software-Unternehmen mit Firmensitz in Trondheim (Norwegen) und Niederlassungen in Schweden, Deutschland, Frankreich, Polen und Singapur. Mit seiner globalen Präsenz und mehr als 300 Kunden in über 30 Ländern bietet Evatic eine breite Produktpalette für Unternehmen, die bestrebt sind, ihr Serviceangebot rentabel zu gestalten. Evatic ist eine Privatgesellschaft im Besitz der Gründer sowie von Viking Venture.

