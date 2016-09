Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Nach einem Rückgang im Juli haben die Steuereinnahmen in Deutschland im August wieder leicht angezogen. Der Staat nahm insgesamt 44,8 Milliarden Euro und damit ein halbes Prozent mehr ein als im August 2015, wie das Bundesfinanzministerium im aktuellen Monatsbericht auflistet. Nicht mit eingeflossen in diese Betrachtung sind die reinen Gemeindesteuern.

Damit sprudeln die Einnahmen bei den Finanzämtern nicht mehr so üppig wie in den ersten sechs Monaten. "Nach dem Einnahmerückgang im Juli verläuft damit auch in diesem Monat die Aufkommensentwicklung wesentlich schwächer als im ersten Halbjahr 2016", stellen die Experten von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) fest. Zwischen Januar und Juni war 5,8 Prozent mehr Geld in das Staatssäckel geflossen. Für das Gesamtjahr rechnen die Steuerschätzer mit einem Anstieg von 3,0 Prozent auf rund 640 Milliarden Euro.

Delle im Juli und August war erwartet

Das Finanzministerium hat nach eigenen Angaben mit der Delle im Juli und August gerechnet. Für den Rest des Jahres sollten jedoch wieder höhere Zuwächse erreicht werden, wenn auch nicht mehr so stark wie in den ersten sechs Monaten.

Der Bund büßte im August im Vergleich zum Vorjahresmonat 3,7 Prozent ein und kam noch auf 20,4 Milliarden Euro an Einnahmen. Die Länder legten hingegen 3,4 Prozent zu und erreichten 19,5 Milliarden.

Wachstum schaltet einen Gang zurück

Die Wirtschaftsentwicklung Deutschlands bleibt nach Einschätzung von Schäubles Ministerium nach oben gerichtet, verliert aber an Schwung. "Die aktuellen Wirtschaftsdaten deuten aber auf eine Abschwächung der konjunkturellen Dynamik im zweiten Halbjahr hin", erwarten die Fachleute. So sei die Industrie schwach in das dritte Quartal gestartet und die Exporte waren im Juli deutlich rückläufig.

