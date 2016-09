Neue Luftangriffe, fehlende Hilfen, gegenseitige Schuldzuweisungen: Eine Waffenruhe für Syrien scheint wieder weit entfernt. Ein Lichtblick: Die Vereinten Nationen kündigen an, ihre Hilfslieferungen wieder aufzunehmen.

Die Vereinten Nationen wollen ihre Hilfslieferungen in Syrien wieder aufnehmen. Mehrere Konvois sollen bereits am Donnerstag dringend notwendige Güter in betroffene Regionen bringen, sagte der Sprecher des UN-Büros für Nothilfekoordinierung, Jens Laerke, am Mittwoch. Wohin sie fahren werden, verriet er nicht, machte aber klar, dass sie nicht nach Aleppo gehen würden.

Die Lieferungen waren nach einem Angriff auf einen Hilfskonvoi in der Provinz Aleppo vorübergehend ausgesetzt worden. Dabei waren rund 20 Menschen getötet und Lastwagen mit Essen und Medikamenten zerstört worden.

Augenzeugen, die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und eine weitere Aktivistengruppe, die Örtlichen Koordinationskomitees, ...

