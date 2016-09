MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Versandriese Amazon steigt auch in Europa ins Geschäft mit handgefertigten Produkten ein. Über einen neuen Store des Unternehmens können Kunsthandwerker künftig selbstgemachte Waren anbieten und sich persönlich präsentieren. Zum Start des Service beteiligen sich gut 1000 Kleinunternehmen mit mehr als 30 000 Produkten an dem neuen Angebot, wie Markus Schöberl, der das Geschäft verantwortet, in München sagte. Kommt ein Geschäft zustande, zahlen die Anbieter Verkaufsgebühren an Amazon.

Eine Umsatzerwartung nannte Schöberl nicht. In Europa gibt es entsprechenden Websites für Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien. Vorbild für das Angebot sind die USA, wo Amazon einen ähnlichen Store bereits vor einem knappen Jahr gestartet hatte. Handgefertigte Produkte bieten beispielsweise auch der US-Konkurrent Etsy und die deutsche Plattform Dawanda an./csc/DP/zb

