MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zur IAA Nutzfahrzeuge:

"An Lastzüge, die ohne Führerhaus und ohne Ruhezeit die rechte Spur von Autobahnen füllen, werden wir uns gewöhnen. An Transportroboter für den innerstädtischen Lieferverkehr auch. Vernetzung und Automatisierung schaffen hier völlig neue Möglichkeiten. Vor allem werden die Wertschöpfungsketten vieler Branchen neu sortiert. Werden Nutzfahrzeughersteller künftig nebenher in Echtzeit freie Tranportkapazitäten vermakeln? Oder wird das die Rolle spezialisierter Brokerhäuser? Und bieten heutige Zulieferer unter Umgehung ihrer bisherigen Partner komplette Transportlösungen an? Die Antwort auf diese Fragen kennt heute keiner. Das macht die Sache spannend."/DP/jha

AXC0017 2016-09-22/05:35