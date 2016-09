iCareDx, Inc., ein Biotechnolgoie-Unternehmen mit Schwerpunkt auf blutbasierter Krebsfrüherkennung, meldet heute eine Namensänderung in Acuamark Diagnostics, Inc. In Verbindung mit der Umbenennung ist die Website des Unternehmens künftig unter www.acuamarkdx.com aufrufbar.

Weltweit sterben täglich mehr als 22.000 Menschen an Krebs. Wird der Krebs frühzeitig erkannt, sind die Überlebensraten jedoch im Allgemeinen weiterhin hoch. Durch Früherkennung mit einer genauen, benutzerfreundlichen und erschwinglichen Technologie und frühzeitige Behandlung können die Krebstodesraten enorm gesenkt und die mit Krebs verbundenen Aufwendungen im Gesundheitswesen erheblich reduziert werden.

Dr. Bernard Peperstraete, CEO von Acuamark Diagnostics, Inc. (früher iCareDx, Inc.), erklärt: "Unser Team ist begeistert von der Umbenennung der Unternehmensmarke in Acuamark Diagnostics. Der Name Acuamark beinhaltet mehrere Elemente, die auf das Wesen unserer Unternehmensmission hinweisen und die Fortschritte verkörpern, die wir im Hinblick auf eine genaue diagnostische Screening-Technologie bereits erzielt haben, die in den allerersten Krebsstadien zur Erkennung von in geringen Mengen vorhandenen Tumormarkern in Flüssigkeiten führen soll."

Dr. Francis Barany, PhD, Professor für Mikrobiologie und Immunologie am Weill Cornell Medicine und Haupterfinder der Molekularerkennungstechnologie von Acuamark Diagnostics, fügt hinzu: "Darüber hinaus verweist der Name Acuamark Diagnostics darauf, dass jeder Krebs ein einzigartiges Wasserzeichen im menschlichen Körper hinterlässt, das wie ein echtes Wasserzeichen kaum sichtbar und nur unter bestimmten Lichtverhältnissen zu erkennen ist."

Über Acuamark Diagnostics Inc.

Acuamark Diagnostics ist ein Biotechnologie-Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Entwicklung von Screening-Technologien für blutbasierte Früherkennung von Krebserkrankungen. Die Technologie von Acuamark Diagnostics ermöglicht äußerst genaue Bluttests zur Erkennung von Krebsmarkern in den Frühstadien der Erkrankung, bevor der Krebs unbehandelbar wird. Mit Unterstützung eines sehr erfahrenen Teams hat sich Acuamark Diagnostics das Ziel gesetzt, durch hochpräzise Früherkennung der Erkrankung zur weltweiten Bekämpfung des Krebses beizutragen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.acuamarkdx.com oder senden Sie eine E-Mail an info@acuamarkdx.com.

