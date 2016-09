Die Federal Reserve hat die Leitzinsen unverändert belassen. Das überrascht Otmar Lang, Chefvolkswirt der Tagobank, angesichts der am Morgen gehörten aggressiven Verlautbarungen der Bank of Japan, nicht. Die Japaner gingen in ihrer Notenbankpolitik neue Wege gehen, um Inflation mit allen Mitteln herbeizuführen. Vielleicht sei der eingeschlagene Weg ein Zugeständnis an die Fed, wenn die Bank of Japan die 10-Jahresrendite für japanische Staatsanleihen bei null Prozent stabilisieren wolle. Denn die japanischen Renditen lagen zuletzt immerhin schon bei minus 0,30 Prozent.

Obwohl die Befindlichkeiten der beiden Notenbanken nicht zu vergleichen seien, schienen Fed und Bank of Japan ihre geldpolitischen Strategien zu koordinieren. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) spiele mit, nachdem sie sich zuletzt überraschend zahm hinsichtlich einer weiteren Lockerung ihrer Geldpolitik geäußert hatte. Für Lang ist nun der Weg für eine US-Zinsanhebung im Dezember geebnet.

September 22, 2016

