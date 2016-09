FRANKFURT (Dow Jones)--Die Gewerkschaft verdi hat in der laufenden Tarifrunde bei der Lufthansa-Tochter Eurowings die Kabinenbeschäftigten in Düsseldorf zum Warnstreik aufgerufen. Die Arbeitsniederlegung liefen von 5 bis 9 Uhr am Donnerstagmorgen, teilte verdi mit. verdi fordert für die rund 460 Kabinenmitarbeiter von Eurowings unter anderem eine Anhebung der Gehälter und eine Erhöhung der Funktionszulagen um jeweils 7 Prozent, 500 Euro Zulage für die Kabinenleitung und die volle Bezahlung der Dienstzeit einschließlich der Bodentätigkeiten und Bodenzeiten.

Darüber hinaus strebt die Gewerkschaft eine Anhebung der Mehrflugstundenvergütung auf 30 Euro sowie eine zehnprozentige Provision beim Bordverkauf an. Die Laufzeit des Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen. Die Tarifverhandlungen für das Kabinenpersonal von Eurowings werden am kommenden Mittwoch in Düsseldorf fortgesetzt.

Kontakt zu den Autoren: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2016 01:12 ET (05:12 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.