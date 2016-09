DIE FOLGENDEN INSTRUMENTE SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENTS ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL



AUSTIN EXPLORATION LTD JUE AU000000AKK1 BAW/UFN

CANACCORD GENUITY GRP C6U CA1348011091 BAW/UFN