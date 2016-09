Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Ericsson von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel auf 55 schwedische Kronen belassen. Der schwedische Netzwerkausrüster habe in puncto Umsatz das Schlimmste hinter sich, schrieb Analyst Achal Sultania in einer Studie vom Montag. Er sieht gute Chancen, dass die Profitabilität (Ebit-Marge) in den kommenden 12 bis 18 Monaten merklich steigt./edh/zb

ISIN: SE0000108656