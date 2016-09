Im Montagsspiel des siebten Spieltags der 2. Bundesliga hat der 1. FC Union Berlin 2:0 gegen den FC St. Pauli gewonnen. In der Anfangsphase der Partie war Union etwas offensiver ausgerichtet als die Hamburger.

In der 13. Minute erzielte Philipp Hosiner den ersten Treffer der Berliner. Auch im Anschluss an den Führungstreffer setzte Union die Gäste immer weiter unter Druck, sodass noch vor der Pause in der 42. Minute der zweite Berliner Treffer durch Kenny Prince Redondo fiel: St. Paulis Innenverteidiger Sobiech sah dabei nicht gut aus. In der zweiten Halbzeit stand Union etwas tiefer und ließ Pauli kommen. Taktisch versuchten sie vor allem durch Konter, für die endgültige Entscheidung zu sorgen.

Letztendlich war aber keine der beiden Mannschaften mehr in der Lage, einen weiteren Treffer zu erzielen. Am achten Spieltag muss Union in Nürnberg ran, St. Pauli spielt in Hannover.