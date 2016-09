Freiburg (ots) - Für den einzelnen Studenten wird die Budensuche oft zur Qual. Doch alllgemein betrachtet ist studentische Wohnungsnot nur ein zeitlich befristetes Phänomen. Im Laufe des Semesters hat sich bislang die Lage noch immer entspannt - weil die lange Suche doch erfolgreich war, vor allem aber weil sich Studierende zum Pendeln entschlossen haben. Denn was die Universitätsstädte vor wirklich großer Wohnungsnot rettet, ist allein der Umstand, dass die überwiegende Mehrheit ihrer Studenten aus der Region kommt - und deshalb zur Not im Elternhaus bleiben kann. Dies freilich auf Kosten einer Selbstständigkeit, wie sie jungen Erwachsenen eigentlich zusteht. http://mehr.bz/khs225t



