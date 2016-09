Frankfurt - Das ifo-Geschäftsklima ist im September überraschend stark von 106,2 auf 109,5 Punkte gestiegen, so die Analysten der Helaba.Für den Anstieg würden in erster Linie deutlich optimistischere Konjunkturerwartungen (104,5 nach 100,1) verantwortlich zeichnen, was für eine deutliche Belebung des Wirtschaftswachstums spreche.

Den vollständigen Artikel lesen ...