Die Wertpapierexperten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien des Immobilienkonzerns Buwog von 22,70 auf 27,20 Euro angehoben. Ihre Anlageempfehlung bestätigen sie mir "Overweight".

In der aktuellsten Studie zur Buwog begründet das Team um David Prescott die positive Bewertung der Buwog-Anteilsscheine mit neuen Erkenntnissen über die Investmentstrategie des Immobilienkonzerns und einer Neubewertung der Geschäftszahlen aus dem ersten Quartal. Demnach habe die Buwog Details zu ihrer Strategie offengelegt. Dabei steche das "differenziertere Geschäftsmodell im Vergleich zu Mitbewerbern" heraus. Die Barclays-Analysten halten außerdem die Gewinnaussichten für attraktiv, ungeachtet dessen, ob aktuelle Entwicklungsprojekte veräußert oder gehalten werden.

Beim Buwog-Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 0,87 Euro für 2016/17, sowie 0,94 bzw. 1,03 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,70 Euro für 2016/17, sowie 0,80 Euro für je 2017/18 bzw. 2018/19.

An der Wiener Börse notierten Buwog am Dienstag am Vormittag mit einem Minus von 0,06 Prozent bei 24,365 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

ISIN: AT00BUWOG001