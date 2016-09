Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Kering von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 134,20 auf 213,00 Euro angehoben. Die Neupositionierung der Marke Gucci und deren starke Marktanteilsgewinne dürften dem Luxusgüterkonzern das branchenweit beste Ergebniswachstum je Aktie bringen, schrieb Analyst Richard Edwards in einer Studie vom Dienstag. Der Experte hob seine Schätzungen an. Das neue Kursziel basiere zudem auf einem in Anlehnung an den breiteren europäischen Konsumgütermarkt geänderten Bewertungsansatz./tav/gl

