Neunzig Prozent der Unternehmen in der Schweiz, Österreich und

Deutschland gehen davon aus, dass die Wettbewerbslage im Zuge der

Digitalisierung 2020 grundlegend anders ist als heute. Vor diesem

Hintergrund interessant: 60 Prozent der Schweizer Firmen haben

bereits mit der Planung begonnen und eine digitale Agenda

aufgestellt. Damit übernimmt die Schweiz eine Vorreiterrolle, denn in

Deutschland (48 Prozent) und Österreich (47 Prozent) haben nur

weniger als die Hälfte der Unternehmen eine "Digitale Agenda 2020".

Wenn es um die konkrete Umsetzung geht, sehen sich die Chefetagen

jedoch mit einer Reihe von Hindernissen konfrontiert. Als wichtige

Stolpersteine genannt werden die Herausforderung, das

Digitalisierungspotenzial des eigenen Hauses zu ermitteln, die Kosten

nicht aus dem Ruder laufen zu lassen sowie Aus- und

Weiterbildunglücken zu schließen. Das ist das Ergebnis der

Drei-Länder-Studie "Digitale Agenda 2020" von CSC (NYSE: CSC), bei

der im Sommer 2016 500 Unternehmensentscheider in der Schweiz,

Österreich und Deutschland befragt wurden (zweite Auflage).



"Die digitale Revolution verändert die Geschäftswelt radikal -

Kunden erwarten interaktive Dienste jederzeit, personalisiert und

überall", sagt Volker Hische, General Manager von CSC in der Schweiz.

"Eine sorgfältig aufgesetzte Strategie ist für die Firmen

unverzichtbar, um den komplexen Transformationsprozess zügig zu

meistern. Wie die Praxis zeigt, ist damit allerdings erst der Anfang

geschafft."



Tempo ist Trumpf



Im Wettlauf zur schnelleren Marktreife setzt die Mehrheit der

DACH-Unternehmen darauf, die Digitalisierung zur Chefsache zu machen.

In der Schweiz stehen insbesondere zu erwartende Kostenvorteile (56

Prozent) und Qualitätseffekte (52 Prozent) besonders hoch im Kurs.



Für die Umsetzung spricht sich mehr als jeder zweite Manager in

der Schweiz (57 Prozent) dafür aus, eine spezifische Position

einzuführen, um die Fäden der digitalen Strategie zu bündeln. Als

erfolgversprechendes Rezept hält es die Mehrheit der Befragten (52

Prozent) zudem für wichtig, spezialisierte Partner einzubinden, um

die strategischen Weichenstellungen in erfolgreiches Tagesgeschäft zu

verwandeln. 68 Prozent der eidgenössischen Manager setzen darüber

hinaus auf Investitionen in die Aus- und Weiterbildung eigenen

Mitarbeiter, um mit der Transformation schneller zu werden.



Was die Risiken sind



Bei den Stolpersteinen, die dem Start mit der digitalen Agenda im

Wege stehen, bewegen 40 Prozent der Schweizer Unternehmen

Finanzierungsfragen. Darüber hinaus werden von knapp jedem dritten

Betrieb Defizite bei der fachlichen Aus- und Weiterbildung der

eigenen Mitarbeiter erkannt. Positiv bewerten die Manager die

grundsätzliche Offenheit der Beschäftigten, wenn es um digitale

Neuerungen geht. Allerdings gibt es bei dieser Frage der

Unternehmenskultur derzeit noch recht deutliche Unterschiede in der

Schweiz (27 Prozent). Österreich (21 Prozent) und Deutschland (15

Prozent).



CSC-Studie "Digitale Agenda 2020"



Die CSC-Studie "Digitale Agenda 2020" wurde in Zusammenarbeit mit

dem Marktforschungsunternehmen Toluna im Juni 2016 in der Schweiz,

Österreich und Deutschland durchgeführt. Die Nettostichprobe beträgt

500 Interviews in der DACH-Region - davon 100 in der Schweiz, 100 in

Österreich und 300 in Deutschland. Die Teilnehmer waren in der

Mehrheit Entscheidungsträger aus Unternehmen mit 50 oder mehr

Mitarbeitern aus den Bereichen Industrie, Finanzen, Handel,

Gesundheitswesen und IT.



